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Оператора Russia Today не пустили в Україну

Одеська область, Четвер 26 листопада 2020 16:19
Оператора Russia Today не пустили в Україну
Фото: знімальна група RT (wikimedia by Jürg Vollmer)
Автор: Дмитро Левицький

Прикордонники не пропустили в Україну оператора російського телеканалу Russia Today. Росіянин також отримав заборону на декілька років на в'їзд в Україну.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Оператор російського телеканалу планував перетнути український пункт пропуску "Кучурган" в Одеській області, щоб транзитом проїхати в Росію з Молдови. Однак під час паспортного контролю виявилося, що він є в базі.

"Як з’ясувалося, у прикордонників відносно нього вже була попередня інформація про незаконне відвідування ним окупованого його країною Криму... У період окупації півострова дана особа потрапляла туди з території РФ авіаційним сполученням. В Криму чоловік проводив відеозйомки для телеканалу Russia Today", - розповіли в ДПСУ.

За вчинені порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму росіянину на 3 роки заборонили в'їзд в Україну.

Нагадаємо, нещодавно в Україну не пустили угорського високопосадовця. Відмову у перетині кордону він отримав через ведення агітації на місцевих виборах в Україні.

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