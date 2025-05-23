Оператор "тіньового флоту" Росії зазнав багатомільйонних збитків через санкції

Причиною спаду стали нові західні санкції, які призвели до операційних проблем, зниження доходів і простою деяких санкціонованих суден.

У 2024 році США і Євросоюз запровадили санкції проти "Совкомфлота" і його флоту, щоб спробувати скоротити доходи Росії від продажу нафти, які вона може використовувати для фінансування війни проти України.

У січні Сполучені Штати додали нові судна "Совкомфлоту" до списку санкціонованих активів і відкликали ліцензію США, видану торік, яка дозволяла деяким суднам свого флоту працювати, незважаючи на санкції.

Компанія "Совкомфлот", яка повідомила про падіння виручки в першому кварталі на 49% у річному обчисленні до 278,5 млн доларів, заявила, що січневі санкції мали особливо сильний вплив, створивши додаткові комерційні та операційні труднощі.

Посилення західних санкцій ускладнило експлуатацію флоту і призвело до зниження доходів і простоїв деяких підсанкційних суден, йдеться в заяві "Совкомфлота".

"У звітному періоді щодо компанії та її суден було запроваджено безпрецедентні санкційні обмеження, що створило додаткові комерційні та експлуатаційні труднощі в експлуатації флоту", - повідомили в "Совкомфлоті".