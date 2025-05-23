Оператор "теневого флота" России понес многомиллионные убытки из-за санкций

Причиной спада стали новые западные санкции, которые привели к операционным проблемам, снижению доходов и простою некоторых санкционированных судов.

В 2024 году США и Евросоюз ввели санкции против "Совкомфлота" и его флота, чтобы попытаться сократить доходы России от продажи нефти, которые она может использовать для финансирования войны против Украины.

В январе Соединенные Штаты добавили новые суда "Совкомфлота" в список санкционированных активов и отозвали лицензию США, выданную в прошлом году, которая позволяла некоторым судам своего флота работать, несмотря на санкции.

Компания "Совкомфлот", которая сообщила о падении выручки в первом квартале на 49% в годовом исчислении до 278,5 млн долларов, заявила, что январские санкции оказали особенно сильное влияние, создав дополнительные коммерческие и операционные трудности.

Усиление западных санкций затруднило эксплуатацию флота и привело к снижению доходов и простоям некоторых подсанкционных судов, говорится в заявлении "Совкомфлота".

"В отчетном периоде в отношении компании и ее судов были введены беспрецедентные санкционные ограничения, что создало дополнительные коммерческие и эксплуатационные трудности в эксплуатации флота", - сообщили в "Совкомфлоте".