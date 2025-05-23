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Оператор "теневого флота" России понес многомиллионные убытки из-за санкций

Фото: "Совкомфлот" сообщил об убытках (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ведущая танкерная группа России "Совкомфлот" в первом квартале 2025 года получила чистый убыток в размере 393 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Причиной спада стали новые западные санкции, которые привели к операционным проблемам, снижению доходов и простою некоторых санкционированных судов.

В 2024 году США и Евросоюз ввели санкции против "Совкомфлота" и его флота, чтобы попытаться сократить доходы России от продажи нефти, которые она может использовать для финансирования войны против Украины.

В январе Соединенные Штаты добавили новые суда "Совкомфлота" в список санкционированных активов и отозвали лицензию США, выданную в прошлом году, которая позволяла некоторым судам своего флота работать, несмотря на санкции.

Компания "Совкомфлот", которая сообщила о падении выручки в первом квартале на 49% в годовом исчислении до 278,5 млн долларов, заявила, что январские санкции оказали особенно сильное влияние, создав дополнительные коммерческие и операционные трудности.

Усиление западных санкций затруднило эксплуатацию флота и привело к снижению доходов и простоям некоторых подсанкционных судов, говорится в заявлении "Совкомфлота".

"В отчетном периоде в отношении компании и ее судов были введены беспрецедентные санкционные ограничения, что создало дополнительные коммерческие и эксплуатационные трудности в эксплуатации флота", - сообщили в "Совкомфлоте".

По данным ГУР Минобороны Украины, в настоящее время российский теневой флот насчитывает до 1000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 млн тонн), которые осуществляют экспорт нефти и нефтепродуктов.

Украина попросит ЕС рассмотреть новые масштабные шаги по изоляции Москвы и ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти.

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