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Оператор "Северного потока-2" опроверг завершение строительства 23 августа

Автор: РБК-Украина

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2", опровергает сообщения о завершении его строительства 23 августа 2021 года. Она назвала эти заявления спекуляциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода. Более 99% трубопровода уже завершены, и мы проинформируем о завершении трубоукладки в надлежащее время", - заявили в компании.

Напомним, ранее издание Deutsche Welle сообщило, что строительство "Северного потока-2" планируется завершить уже на следующей неделе, а именно 23 августа.

До этого исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг говорил, что строительство российского газопровода намерены завершить в августе.

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Северный поток-2Газ