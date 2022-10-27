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Оператор Nord Stream розпочав обстеження місця підриву "Північного потоку"

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Україна, Четвер 27 жовтня 2022 15:51
Оператор Nord Stream розпочав обстеження місця підриву "Північного потоку" Фото: місце підриву "Північного потоку" почало обстежити російське судно (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Судно під російським прапором, зафрахтоване компанією Nord Stream AG, оператором газопроводу "Північного потоку-1", вперше проводить дослідження в районі вибухів, повідомили ВМС Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

І Швеція, і Данія дійшли висновку, що чотири витоки з "Північних потоків" минулого місяця були викликані вибухами, але не сказали, хто може нести за це відповідальність. Світові лідери назвали це актом диверсії.

Шведська прокуратура і поліція раніше цього місяця завершили огляд місця злочину, але військово-морський флот скандинавської країни заявив, що проведе власне розслідування.

"Зараз ми ділимо один і той же простір і спілкуємося один з одним, - заявив представник ВМС Швеції. - Якийсь час тому консорціум заявив, що хоче провести дослідження місця вибухів… Для того щоб просто провести підводну зйомку, не потрібно жодного дозволу від нас".

Nord Stream AG компанія, контрольний пакет акцій якої належить російському "Газпрому",

Швеція відхилила заклики російської влади взяти участь у її розслідуванні або поділитися будь-якими висновками до його завершення.

Власник газопроводу "Північний потік-2" також заявив, що планує провести власне розслідування, але згодом, повідомив представник ВМФ.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо провитік газу на непрацюючих трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" .

Як повідомляло РБК-Україна, Росія могла підірвати газопроводи , щоб не платити неустойки за контрактами.

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