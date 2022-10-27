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Оператор Nord Stream начал обследование места подрыва "Северного потока"

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Украина, Четверг 27 октября 2022 15:51
Оператор Nord Stream начал обследование места подрыва "Северного потока" Фото: место подрыва "Северного потока" начало обследовать российское судно (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Судно под российским флагом, зафрахтованное компанией Nord Stream AG, оператором газопровода "Северного потока-1", впервые проводит исследования в районе взрывов, сообщили ВМС Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

И Швеция, и Дания пришли к выводу, что четыре утечки из "Северных потоков" в прошлом месяце были вызваны взрывами, но не сказали, кто может нести за это ответственность. Мировые лидеры назвали это актом диверсии.

Шведская прокуратура и полиция ранее в этом месяце завершили осмотр места преступления, но военно-морской флот скандинавской страны в среду заявил, что проведет собственное расследование.

"Сейчас мы делим одно и то же пространство и общаемся друг с другом, - заявил представитель ВМС Швеции. - Некоторое время назад консорциум заявил, что хочет провести исследование места взрывов… Для того чтобы просто провести подводную съемку, не нужно никакого разрешения от нас".

Nord Stream AG компания, контрольный пакет акций которой принадлежит российскому "Газпрому",

Швеция отклонила призывы российских властей принять участие в ее расследовании или поделиться какими-либо выводами до его завершения.

Владелец газопровода "Северный поток-2" также заявил, что планирует провести собственное расследование, но позднее, сообщил представитель ВМФ.

Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа на неработающих трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Как сообщало РБК-Украина, Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.

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