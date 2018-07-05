Оператор ГТС завышает задолженность ПАО "Ивано-Франковскгаз" в 2,5 раза

По данным "Ивано-Франковскгаза", задолженность компании перед Оператором ГТС составляет 146,6 млн гривен

"Укртрансгаз" как оператор газотранспортной системы требует от ПАО "Ивано-Франковскгаз" уплаты задолженности в размере 336 млн гривен. Газораспределительная компания не согласна с такой позицией УТГ, поскольку львиная часка этой суммы начислена вопреки действующему законодательству. Об этом сообщает пресс-служба "Ивано-Франковскгаза".

145,6 млн гривен так называемой задолженности является стоимостью газа, который был употреблен предприятием тепловой энергетики ООО "Станиславская теплоэнергетическая компания" без подтвержденных номинаций. Еще 44,1 млн гривен - корректировка стоимости услуг балансировки рассчитанная по завышенным кофициентом 1,2. Что в свою очередь, противоречит Кодексу газотранспортной системы и позиции регулятора рынка (НКРЭКУ).

По данным "Ивано-Франковскгаза", задолженность компании перед Оператором ГТС составляет 146,6 млн гривен. Это задолженность, которая возникла из-за несоответствия тарифа на распределение природного газа, который не покрывает реальной стоимости нормированных потерь и услуг балансировки.

"Фактически" Укртрансгаз" пытается взыскать с "Ивано-Франковскгаза" стоимость газа, который был поставлен и потребленый предприятием тепловой энергетики в течение прошлых двух отопительных сезонов. То есть "Нафтогаз Украины", как материнская компания через "Укртрансгаз" подменяет операции по продаже газа предприятиям теплоэнергетики по льготной специальной цене, на операции по продаже объемов балансировки по завышенной цене", - говорит председатель правления ПАО "Ивано-Франковскгаз" Виталий Шульга.

Определенный правительством поставщик природного газа НАК "Нафтогаз Украины", нарушая Закон Украины "О рынке природного газа", ряд постановлений и распоряжений Кабинета Министров Украины, в течение 2016-2018 годов не подтверждает номинации поставщикам тепловой энергии и не подписывает с ними акты приема-передачи на фактически потребленный газ. А последние, в свою очередь, вынуждены использовать газ без подтвержденных объемов, поскольку в соответствии с Законом Украины "О теплоснабжении" обязаны предоставлять услуги по теплоснабжению для социально защищенных категорий потребителей (население и социально важных учреждений и организаций).

Такая ситуация приводит к образованию искусственных долгов и улучшение финансовых показателей "Нафтогаз". "Ивано-Франковскгаз" неоднократно обращался к "Укртрансгаза" с письмами о необходимости пересчета стоимости услуг балансировки, согласно действующему законодательству, однако оператор ГТС их оставил без рассмотрения.