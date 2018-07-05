Оператор ГТС завищує заборгованість ПАТ "Івано-Франківськгаз" в 2,5 рази

За даними "Івано-Франківськгазу", заборгованість компанії перед Оператором ГТС складає 146,6 млн гривень

"Укртрансгаз" як оператор газотранспортної системи вимагає від ПАТ "Івано-Франківськгаз" сплати заборгованості в розмірі 336 млн гривень. Газорозподільна компанія не погоджується з такою позицією УТГ, оскільки левова часка цієї суми нарахована всупереч чинному законодавству. Про це повідомляє прес-служба "Івано-Франківськгазу".

145,6 млн гривень так званої заборгованості є вартістю газу, який був спожитий підприємством теплової енергетики ТОВ "Станіславська теплоенергетична компанія" без підтверджених номінацій. Ще 44,1 млн гривень – це коригування вартості послуг балансування розрахована за підвищеним кофіцієнтом 1,2. Що в свою чергу, суперечить Кодексу газотранспортної системи та позиції Регулятора ринку (НКРЕКП).

За даними "Івано-Франківськгазу", заборгованість компанії перед Оператором ГТС складає 146,6 млн гривень. Це заборгованість, яка виникла через невідповідність тарифу на розподіл природного газу, який не покриває реальної вартості нормованих втрат та послуг балансування.

"Фактично "Укртрансгаз" намагається стягнути з "Івано-Франківськгазу" вартість газу, який був поставлений і спожитий підприємством теплової енергетики впродовж минулих двох опалювальних сезонів. Тобто "Нафтогаз України", як материнська компанія через "Укртрансгаз" підмінює операції з продажу газу підприємствам теплоенергетики по пільговій спеціальній ціні, на операції по продажу обсягів балансування по завищеній ціні", - говорить голова правління ПАТ "Івано-Франківськгаз" Віталій Шульга.

Визначений урядом постачальник природного газу НАК "Нафтогаз України", порушуючи Закон України "Про ринок природного газу", низку постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, протягом 2016-2018 років не підтверджує номінації постачальникам теплової енергії та не підписує з ними акти приймання-передачі на фактично спожитий газ. А останні, в свою чергу, змушені використовувати газ без підтверджених обсягів, оскільки відповідно до Закону України "Про теплопостачання" зобов’язані надавати послуги з теплопостачання для соціально захищених категорій споживачів (населення та соціально важливих установ та організацій).

Така ситуація призводить до утворення штучних боргів та покращення фінансових показників "Нафтогаз". "Івано-Франківськгаз" неодноразово звертався до "Укртрансгазу" з листами про необхідність перерахунку вартості послуг балансування, відповідно до чинного законодавства, однак оператор ГТС їх залишив без розгляду.