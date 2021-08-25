Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"
Оператор ГТС Украины намерен предложить свои услуги по управлению российским газопроводом "Северный поток-2". Это стало возможным после сегодняшнего решения немецкого суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона.
В частности, соответствующее заявление он сделал в ответ на вопрос одного из пользователей о том, какие последствия могут быть у решения суда в Германии, который подтвердил, что "Северный поток-2 должен следовать нормам Третьего энергопакета ЕС.
"Предложим наши услуги по управлению "Северным потоком-2" как реально независимый от РФ оператор ГТС", - отметил Макогон.
Напомним, сегодня Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение о том, что газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС, и ограничил "Газпром" в доступе к мощностям "Северного потока-2".
Подробнее о всей ситуации читайте в материале РБК-Украина "Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий".