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Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2"

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Київ, Середа 25 серпня 2021 15:52
Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2" Фото: глава Оператора ГТС України Сергій Макогон (tsoua.com)
Автор: РБК-Україна

Оператор ГТС України має намір запропонувати свої послуги з управління російським газопроводом "Північний потік-2". Це стало можливим після сьогоднішнього рішення німецького суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови "Оператора ГТС України" Сергія Макогона.

Зокрема, відповідну заяву він зробив у відповідь на питання одного з користувачів про те, які наслідки можуть бути у рішення суду в Німеччині, який підтвердив, що "Північний потік-2" має слідувати нормам Третього енергопакету ЄС.

"Запропонуємо наші послуги з управління "Північним потоком-2" як реально незалежний від РФ оператор ГТС", - зазначив Макогон.

Нагадаємо, сьогодні Вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення про те, що газопровід має відповідати нормам газової директиви ЄС, і обмежив "Газпром" у доступі до потужностей "Північного потоку-2".

Детальніше про всю ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій".

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Північний потік-2
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Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2"
Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2"
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Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій