Оператор ГТС Украины потребовал от словацкого Eustream мощности для импорта газа

Компания "Оператор ГТС Украины" обратилась к словацкому оператору Eustream с требованием предложить рынку мощности по импорту газа. Речь идет о точке "Ужгород/Велки Капушаны".

Об этом директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Макогон, 20 июля в соответствии с европейским газовым кодексом CAM NC "Оператор ГТС" планирует проведение аукционов по распределению прерываемых годовых мощностей на границе Украина - ЕС.

При этом со своей стороны, операторы ГТС Польши и Венгрии также добровольно внедрили европейские сетевые кодексы и предлагают рынку прерываемые годовые мощности на границе с Украиной, в том числе мощности по импорту. Для импорта в Украину польский оператор предлагает рынку 4,3 млн кубометров м в сутки, а венгерский оператор - 82,7 млн кубометров в сутки.

"К сожалению, словацкий оператор не применяет европейские правила на границе с Украиной, поэтому все еще не предложил рынку годовые мощности для импорта в Украину на 20/21 газовый год по точке "Ужгород/Велки Капушаны", технические мощности которой в разы превышают мощности по другой точке "Буденцы", - сообщил Макогон.

Со своей стороны, "Оператор ГТС" предлагает рынку годовые прерываемые мощности по импорту в Украину из Словакии через точку "Ужгород/Велки Капушаны" в размере 60 млн кубометров в сутки на следующий газовый год (1.10.2020 - 30.09.2021).

Макогон подчеркнул, что из-за несовершенства договора о создании Энергетического содружества Словакия формально не имеет обязательства применять общеевропейские правила и газовые кодексы на границе с Украиной, что создает значительные проблемы для свободной торговли и транспортировки газа между странами

"Очевидно, такая ситуация явно не соответствует духу и цели создания общеевропейского Энергетического содружества. Мы продолжим переговоры со словацкой стороной с целью поиска компромиссного решения", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, компания "Оператор ГТС Украины" 1 июля 2020 года запустила виртуальную точку на границе с Польшей.

Напомним, в июне компания "Оператор ГТС Украины" и оператор ГТС Польши компания GAZ-SYSTEM заключили новое соглашение о взаимодействии, которое предусматривает создание виртуальной точки соединения на границе.