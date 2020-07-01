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Украина начала поставки газа в Румынию и упростила импорт из Польши

Новости » Экономика     01.07.2020 - 12:06
Украина начала поставки газа в Румынию и упростила импорт из Польши
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Интеграция Украины в европейский газовый рынок продолжается

Компания "Оператор ГТС Украины" 1 июля запустила виртуальную точку на границе с Польшей. Кроме того оператор осуществил первую поставку газа в Румынию через ГИС Орловка.

Об этом генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Макогон, виртуальная точка на границе с Польшей объединила две физические точки: Дроздовичи и Германовичи.

"Первые 5,4 млн кубометров газа будут поставлены сегодня в Украину", - сообщил он.

По его словам, создание виртуальной точки - это требование европейских газовых кодексов. Такая точка позволяет значительно упростить работу трейдеров, создает дополнительную гибкость и увеличивает пропускную способность за счет зачета противоположных потоков газа.

Кроме этого, запуск точки позволит "Оператору ГТС Украины" перенаправить потоки газа между физическими газопроводами, чтобы начать замену 15 км трубопровода на одном из участков.

Как сообщил Макогон, подписание договоров с "Молдоватрангазом" позволило начать тестовые поставки газа из Украины в Румынию через Молдову. Ранее транзит в Румынию проводился только для "Газпрома", так как "Молдоватрангаз" не подписывал договора на транзит газа через территорию Молдовы с другими трейдерами.

"Надеемся, в скором будущем начнутся поставки газа и в обратном направлении - с юга Европы в Украину", - добавил он.

Напомним, в июне компания "Оператор ГТС Украины" и оператор ГТС Польши компания GAZ-SYSTEM заключили новое соглашение о взаимодействии, которое предусматривает создание виртуальной точки соединения на границе.

Отметим, что генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что после запуска объединенной точки и виртуального реверса из Венгрии с 1 мая, это направление стало основным маршрутом поставок с долей практически в 50% от общего объема импорта.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины ГазпромГТСгаз
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