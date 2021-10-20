"Оператор ГТС Украины" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2"

"Ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" лишь усилит доминирующую позицию "Газпрома", но отнюдь не будет способствовать диверсификации маршрутов поставки. Оба "Северных потока" являются избыточными мощностями, цель которых - вытеснить с энергорынка более мощную украинскую ГТС, как альтернативный маршрут поставки газа в Европу", - подчеркнул он.

Макогон отметил, что создать конкурентоспособный рынок газа в Европе и защитить от давления со стороны России могут только равные права и правила для всех участников газового рынка.

"Мы считаем необходимым проинформировать наших стратегических партнеров обо всех рисках и угрозах в случае запуска "Северного потока-2", - пояснил глава оператора.