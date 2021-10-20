"Оператор ГТС України" подав заявку на участь в сертифікації "Північного потоку-2"

"Введення в експлуатацію "Північного потоку-2" лише посилить домінуючу позицію "Газпрому", але аж ніяк не сприятиме диверсифікації маршрутів постачання. Обидва "Північні потоки" є надлишковими потужностями, мета яких - витіснити з енергоринку потужнішу українську ГТС, як альтернативний маршрут постачання газу до Європи", - наголосив він.

Макогон зазначив, що створити конкурентоздатний ринок газу у Європі та захистити від тиску з боку Росії можуть лише рівні права та правила для всіх учасників газового ринку.

"Ми вважаємо за необхідне поінформувати наших стратегічних партнерів про всі ризики та загрози у разі запуску "Північного потоку-2", - пояснив глава оператора.