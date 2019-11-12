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Оператор ГТС Украины подал заявку на лицензию по транспортировке газа

Новости » Экономика     12.11.2019 - 11:18
Оператор ГТС Украины подал заявку на лицензию по транспортировке газа
Фото: ГТС (УНИАН)

В Украине сделали еще один шаг в направлении анбандлинга ГТС

ООО "Оператор ГТС Украины" подало пакет документов в НКРЭКУ на получение лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, компания рассчитывает получить лицензию до конца текущего года, поскольку с 1 января "Оператор ГТС" будет отделен от группы "Нефтегаз" (анбандлинг) и передан в управление государственной компании ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

В компании отметили, что предпосылкой для получения лицензии должно стать успешное прохождение компанией сертификации как оператора газотранспортной системы национальным регулятором с последующим подтверждением со стороны Секретариата Энергетического сообщества. Представление на сертификацию было сделано 4 октября 2019 года к НКРЭКУ и Секретариат Энергетического сообщества с просьбой о проведении ими процесса сертификации параллельно, для достижения результата до 1 января 2020 года. Сейчас компания ожидает предварительного заключения относительно сертификации от НКРЭКУЮ=, а до конца текущего года - финального вывода украинского и европейского регуляторов.

Отметим, в сентябре Кабинет министров Украины принял решение подчинить компанию "Магистральные газопроводы" Министерству финансов. Процедура анбандлинга должна быть завершена тем, что компания "Магистральные газопроводы Украины" выкупит компанию "Оператор ГТС", на баланс которой передадут украинскую ГТС.

Напомним, проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению дополнили статьей 25 об анбандлинге НАК "Нафтогаз Украина".

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