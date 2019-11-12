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Оператор ГТС України подав заявку на ліцензію з транспортування газу

Новини » Економіка     12.11.2019 - 11:18
Оператор ГТС України подав заявку на ліцензію з транспортування газу
Фото: ГТС (УНІАН)

В Україні зробили ще один крок в напрямку анбандлінгу ГТС

ТОВ "Оператор ГТС України" подало пакет документів до НКРЕКП на отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається в повідомленні, компанія розраховує отримати ліцензію до кінця поточного року, адже з 1 січня "Оператор ГТС" буде відокремлений від групи "Нафтогаз" (анбандлінг) та переданий в управління державної компанії ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ), підпорядкованому Міністерству фінансів України.

У компанії відзначили, що передумовою для отримання ліцензії має стати успішне проходження компанією сертифікації як оператора газотранспортної системи національним регулятором з подальшим підтвердженням з боку Секретаріату Енергетичного співтовариства. Подання на сертифікацію було зроблено 4 жовтня 2019 року до НКРЕКП та Секретаріату Енергетичного співтовариства з проханням про проведення ними процесу сертифікації паралельно, задля досягнення результату до 1 січня 2020 року. Наразі компанія очікує попереднього висновку щодо сертифікації від НКРЕКП, а до кінця поточного року - фінального висновку українського і європейського регуляторів.

Відзначимо, у вересні Кабінет міністрів України ухвалив рішення підпорядкувати компанію "Магістральні газопроводи" Міністерству фінансів. Процедура анбандлінгу повинна буди завершена тим, що компанія "Магістральні газопроводи України" викупить компанію "Оператор ГТС", на баланс якої передадуть українську ГТС.

Нагадаємо, проект державного бюджету на 2020 рік до другого читання доповнили статтею 25 щодо анбандлінгу НАК "Нафтогаз Україна".

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