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Оператор ГТС: Россия сокращает транзит газа через Украину

Автор: Артур Родивилов

Российский "Газпром" постепенно сокращает транзит через Украину. После запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

Об этом написал в Facebook глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Кроме того, с 1 апреля поставки газа в Румынию будут полностью обеспечиваться со стороны Болгарии через "Турецкий поток".

Глава "Оператора ГТС" отметил, что сейчас на южном направлении транзит газа через Украину выполняется только в Молдову. Если будет продолжение "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет на этот газопровод и транзит в Венгрию.

"Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд кубометров транзита ежегодно. Очень важно не допустить завершения строительства "Северного потока-2", - написал Макогон.

Он добавил, что транзит газа означает для Украины не только получение значительного дохода, но также важный элемент энергетической безопасности страны.

Как сообщало РБК-Украина, транзит российского газа по территории Украины в Европу в январе 2021 года составил 3,86 млрд куб. м. Это на 32% меньше по сравнению с декабрем.

НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзит газа сроком на 5 лет. Объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

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