Оператор ГТС отримав нову керівницю: хто така Наталія Бойко

Склад дирекції компанії

Раніше Наталію Бойко, яка обіймала посаду заступниці генерального директора, включили до складу Дирекції ОГТСУ.

Наразі до керівного складу компанії входять Наталія Бойко, Владислав Медведєв, Борис Любич, Катерина Коваленко та Олександр Тимофєєв.

Хто така Наталія Бойко

У 2019 році Наталія Бойко балотувалася до Верховної Ради IX скликання від партії "Європейська Солідарність" (№24 у списку), однак згодом відмовилася від депутатського мандата. З осені того ж року вона представляла Кабмін у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

З лютого 2017 до осені 2019 року Бойко обіймала посаду заступниці міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції, а також була членкинею бюро Комітету зі сталої енергетики ООН. У 2015 році працювала радницею в Адміністрації президента (наразі Офіс президента - ред.) та координувала проєкти енергетичної реформи.

Раніше вона працювала консультанткою та координаторкою проєктів для міжнародних газовидобувних компаній і фінансових інституцій у компанії Environmental Resources Management у Німеччині, спеціалізуючись на питаннях екології, правового регулювання та безпеки праці.

Закінчила юридичний факультет Львівського національного університету та навчалася за програмою Erasmus у Берлінському університеті імені Гумбольдта.

Ситуація з конкурсом на керівника

Конкурс на посаду генерального директора ОГТСУ було оголошено ще у лютому 2025 року після звільнення попереднього керівника Дмитра Липпи наприкінці опалювального сезону. Тимчасово обов’язки керівника виконував операційний директор Владислав Медведєв.

Водночас конкурс неодноразово затягувався, а в листопаді 2025 року уряд призупинив його через розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в "Енергоатомі", в якому фігурувала одна з фіналісток.

Новий конкурс наразі не оголошено.