ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Оператор ГТС назвал причину разгерметизации газопровода в Чабанах

Чабаны, Пятница 25 сентября 2020 17:25
Оператор ГТС назвал причину разгерметизации газопровода в Чабанах
Фото: разгерметизация на газопроводе в Чабанах (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Главный инженер Оператора газотранспортных систем Украины Юрий Зябченко назвал наиболее вероятную причину разгерметизации на газопроводе в Чабанах (Киевская область). Однако точные причины разгерметизации сейчас устанавливает специальная комиссия.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.

По словам Зябченко, исходя из уже собранной информации, разгерметизация, скорее всего, произошла из-за сварного соединения несоответствующего качества, которое допустили при строительстве газопровода.

"По состоянию на сегодня газопровод восстановлен для транспортировки газа в штатном режиме, аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке возле Чабанов были проведены в установленный срок и завершены 18 сентября", - рассказал он.

Главный инженер добавил, что в техническом плане инцидент был ликвидирован и закрыт.

Напомним, в ночь на 15 сентября в Чабанах произошла разгерметизация на газопроводе, по которому газ поставляется в Европу. Разгерметизация сопровождалась мощным взрывом, а в соседних населенных пунктах исчезло электроснабжение.

В результате аварии на газопроводе в Чабанах никто не пострадал.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ГТСгазопроводЧабаны
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь