Оператор дронів ГУР розкрив деталі ліквідації ракетного катера "Івановець"

За даними видання, за атакою стоїть секретний український підрозділ. Один з операторів дронів, повідомив CNN, що дрони MAGURA мають довжину всього кілька метрів і рухаються водними моторами, але у них велика дальність дії - близько 800 кілометрів, що дає його підрозділу можливість запускати свої дрони з великих ділянок берегової лінії України для місій. проти кримських об'єктів.

Оператор із позивним "13" є членом спеціального підрозділу ГУР, який часто використовує дрони.

На нічних кадрах, опублікованих українцями, видно, як росіяни стріляють по дронах, які мчать до "Івановця", перш ніж як мінімум дрони вдарили по борту корабля, вивівши його з ладу та викликавши потужні вибухи.

На кадрах є вражаюча сцена, де ніс "Івановця" стирчить із води, коли він опускається на дно озера Донузлав, зазначає CNN.

Ювелірна робота

Вплив дронів вражає, але це тонка робота, сказав оператор. "Головне - відчути дрон. Якщо його трохи стиснути, можна втратити контроль над дроном. Я сказав би, що це схоже на роботу ювеліра", - сказав він CNN.

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Керовані здалеку через з'єднання Starlink, дрони також можна заздалегідь запрограмувати для тривалих подорожей Чорним морем.

За його словами, пілот постійно контролює рух дрону, а фінальна атака на мету часто контролюється вручну.

Корисне навантаження дрона в 250 кг можна збільшити до 300 кг, додав він, "але в цьому немає потреби". Навіть проти деяких із найпотужніших кораблів російського Чорноморського флоту дрони довели свою ефективність.

Дрони завдовжки майже шість метрів вражаюче височать над водою. Але опинившись на плаву, вони стають важкою метою для захисту росіян.

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"Їх досить складно побачити, особливо у відкритому морі. Через такий розмір його важко контролювати, тому що море неспокійне, але через це ворогові набагато важче вразити нас", - сказав він.

За словами пілота, озброєння на борту російських військових кораблів не було розроблено з урахуванням використання дронів, що змушувало такі цілі, як "Івановець", використовувати гармати, які більш підходять для дуелей з іншими кораблями.

На відео атаки видно, як снаряди потрапляють у воду, коли дрони націлюються на "Івановець". Боєприпаси не здатні зупинити дрони.

Під час демонстрації дронів на Чорному морі CNN бачив як один дрон - ідентичний тим, що використовувалися проти "Івановця" - виконував круті повороти на швидкості на автопілоті. "Він маневрений за своєю конструкцією", - сказав оператор.

"Жоден військовий корабель не може бути таким маневреним, як ці дрони", - додав він.

Ліквідація "Івановця"

У ніч проти 1 лютого бійці одного з підрозділів ГУР знищили морськими дронами MAGURA V5 ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ. Вартість корабля становить 60-70 млн доларів. Як казав представник ГУР Андрій Юсов, таких катерів у Росії було лише три.

Загалом українські військові від початку повномасштабного вторгнення вивели з ладу близько 33% Чорноморського флоту Росії.

Детальніше про катер "Івановець", який потопили дрони ГУР, читайте у матеріалі РБК-Україна .