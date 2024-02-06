Оператор дронов ГУР раскрыл детали ликвидации ракетного катера "Ивановец"

По данным издания, за атакой стоит секретное украинское подразделение. Один из операторов дронов, сообщил CNN, что дроны MAGURA имеют длину всего несколько метров и приводятся в движение водными моторами, но у них большая дальность действия - около 800 километров, что дает его подразделению возможность запускать свои дроны с больших участков береговой линии Украины для миссий против крымских объектов.

Оператор с позывным "13" является членом специального подразделения ГУР, которое часто использует дроны.

На ночных кадрах, опубликованных украинцами, видно, как русские стреляют по дронам, которые мчатся к "Ивановцу", прежде чем как минимум дроны ударили по борту корабля, выведя его из строя и вызвав мощные взрывы.

На кадрах есть поразительная сцена, где нос "Ивановца" торчит из воды, когда он опускается на дно озера Донузлав, отмечает CNN.

Ювелирная работа

Воздействие дронов впечатляет, но это тонкая работа, сказал оператор. "Главное - почувствовать дрон. Если его немного сжать, можно потерять контроль над дроном. Я бы сказал, что это похоже на работу ювелира", - сказал он CNN.

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Управляемые издалека через соединение Starlink, дроны также можно заранее запрограммировать для длительных путешествий по Черному морю.

По его словам, пилот постоянно контролирует движение дрона, а финальная атака на цель часто контролируется вручную.

Полезную нагрузку дрона в 250 кг можно увеличить до 300 кг, добавил он, "но в этом нет необходимости". Даже против некоторых из самых мощных кораблей российского Черноморского флота дроны доказали свою эффективность.

Дроны длиной почти шесть метров впечатляюще возвышаются над водой. Но оказавшись на плаву, они становятся трудной мишенью для защиты россиян.

cnn.com

"Их довольно сложно увидеть, особенно в открытом море. Из-за такого размера его трудно контролировать, потому что море неспокойно, но из-за этого врагу гораздо труднее поразить нас", - сказал он.

По словам пилота, вооружение на борту российских военных кораблей не было разработано с учетом использования дронов, что вынуждало такие цели, как "Ивановец", использовать пушки, более подходящие для дуэлей с другими кораблями.

На видео атаки видно, как снаряды попадают в воду, когда дроны нацеливаются на "Ивановец". Боеприпасы не способны остановить дроны.

Во время демонстрации дронов на Черном море CNN видел, как один дрон - идентичный тем, что использовались против "Ивановца" - выполнял крутые повороты на скорости на автопилоте. "Он маневренный по своей конструкции", - сказал оператор.

"Ни один военный корабль не может быть таким маневренным, как эти дроны", - добавил он.

Ликвидация "Ивановца"

В ночь на 1 февраля бойцы одного из подразделений ГУР уничтожили морскими дронами MAGURA V5 ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Стоимость корабля составляет 60-70 млн долларов. Как говорил представитель ГУР Андрей Юсов, таких катеров в России было всего три.

Всего украинские военные с начала полномасштабного вторжения вывели из строя около 33% Черноморского флота России.

Детальнее о катере "Ивановец", который потопили дроны ГУР, читайте в материале РБК-Украина.