Оперативнее всех в борьбу с пандемией в Киеве включились мэрия и "Батькивщина", - эксперт

Фото: Виктор Нестор (czk.org.ua)

Эксперт назвал главных претендентов на пост мэра Киева

Оперативней всего в борьбу с пандемией коронавируса в столице включились мэрия и киевская ячейка партии ВО "Батькивщина". Об этом на своей странице в Facebook сообщил политический эксперт Тарас Семенюк, передает РБК-Украина.

По мнению эксперта, текущие условия чрезвычайной ситуации в государстве требуют от политиков хороших организационных способностей. Таким критериям, по оценкам эксперта, соответствуют действующий мэр Киева Виталий Клично и председатель Киевской городской партийной организации "Батькивщины" Виталий Нестор.

Политический эксперт также обратил внимание на реакцию всех политических сил на введение карантинных ограничений, в частности, в столице. По его словам, киевская "Батькивщина" переформатировала работу близкой к себя организации "Центр защиты киевлян" в штаб, где людям оказывают юридическую помощь. "Слуги народа" раздают адресную помощь, "Европейская солидарность" закупает антибактериальные средства первой необходимости.

"Активность партий очевидно будет конвертироваться впоследствии в политические дивиденды, ведь этой осенью должны пройти местные выборы и это шанс для молодых политиков показать себя в деле", - резюмировал Семенюк.

Также по оценке Семенюка, власть будет представлять лидер соцопросов и действующий мэр столицы Виталий Кличко, а в лагере Юлии Тимошенко делают ставку на Виталия Нестора, который уже два года возглавляет "Центр защиты киевлян" и в декабре был избран руководителем столичной организации "Батькивщины". Не определились, по мнению эксперта, с кандидатом на пост мэра столицы в правящей партии "Слуга народа".

"В лагере "слуг" пока не понятно как будет развиваться ситуация. Там свои внутренние интриги. Поговаривают, что глава Офиса президента Андрей Ермак готовил своего кума и ресторатора Николая Тищенко на мэрскую кампанию, однако крайние скандалы пошатнули позиции Ермака в Киеве", - отметил политический эксперт.

Относительно партии "Голос", Семенюк обращает внимание на Сергея Притулу, как возможного кандидата от этой политической силы.

Напомним, согласно последним результатам опроса Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", если бы выборы проводились в конце марта 2020 года, в парламент попали бы четыре политические силы - "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За життя" и Всеукраинское объединение "Батьиівщина".