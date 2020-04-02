Рейтинг "ЕС" вырос, "Голос" не попадает в парламент, - "Социс"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Большинство украинцев реальной оппозицией власти считает "Европейскую солидарность"

Если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, в парламент попали бы четыре политические силы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", проведенного в период с 13 по 23 марта 2020 года, передает РБК-Украина.

Так, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 31,45% опрошенных. Второе место за "Европейской солидарностью", которую готовы поддержать 12% украинцев. "Оппозиционная платформа - За життя" набрала бы 9,8% голосов, Всеукраинское объединение "Батькищина" - 5,85%.

Политическая партия "Голос" не попадает в парламент - за нее готовы проголосовать лишь 1,9% респондентов.

Из других политических проектов ближайший к проходному барьеру показатель имеет партия "Сила и честь" - 2,9%.

Электоральные показатели большинства политических партий в марте преимущественно не изменились.

Если бы сейчас проводились выборы президента Украины, 40,4% опрошенных поддержали бы Владимира Зеленского. 11,75% украинцев проголосовали бы за Петра Порошенко. 8,75% опрошенных отдали бы предпочтение Юрию Бойко, 5,05% - Юлии Тимошенко, 4,25% Игорю Смешку. Остальные кандидаты набирают значительно меньше голосов.

Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким электоральным рейтингом. На два процента вырос рейтинг Петра Порошенко (с 9,6% в феврале до 11,8% в марте) и снизился рейтинг Юлии Тимошенко (с 7,5% в феврале до 5,1% в марте) - больше, чем на два процента.

В сравнении с предыдущими опросами, уменьшилась доля тех, кто оценивает ситуацию в стране неоднозначно, возросла поляризация общественных настроений. Увеличилось как количество респондентов, которые склоняются к неправильному направлению развития событий (до 37,5%), так и тех, кто считает направление развития событий правильным (до 14,8%).

По мнению 43,9% респондентов центра Украина движется в чем-то в правильном, а в чем-то в неправильном направлении.

Почти треть респондентов, 28,35%, считает, что реальной оппозицией к новой власти является партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко. "Оппозиционную платформу - За життя" как оппонента власти воспринимают 23,5%. 14,6% опрошенных видят такой оппозицией Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Отметим, всего было опрошено 2000 респондентов. Выборка репрезентирует взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на Востоке Украины) за такими показателями как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Опрос завершилось перед началом активной фазы пандемии.