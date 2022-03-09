Оперативная обстановка: как прошли тринадцатые сутки войны

На Полесском направлении противник продолжает удерживать ранее занятые рубежи и захваченные н.п., в частности Бородянку, Копылов, Бучу, Демидов.

На направлении из Дымера активных действий со стороны оккупантов не отмечено. В районе Припяти силами до двух БТГр враг занимает оборону. На направлении из н.п. Бабинцы, силами до пяти БТГр, оккупанты вели наступательные действия, но были остановлены и перешли к обороне в районе Бучи.

В районе Бузова, силами до 4-х БТГр из состава 36 общевойсковой армии (по две БТГр из состава 5-й отдельной танковой бригады и 37-й отдельной мотострелковой бригады), несмотря на понесенные многочисленные потери, продвинулся в район Ясногородки.

На Сиверском направлении оккупанты не оставляют попыток захватить Чернигов. Из района Глухова силами до пяти БТГр из состава 90 танковой дивизии и 4-х БТГр из состава 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа враг пытался вклиниться в оборону оперативной группировки войск ВСУ, но был остановлен.

Чтобы обеспечить наступление в направлении Козельца противник пытается навести и удерживать понтонно-мостовую переправу.

На Слобожанском направлении враг не оставляет попыток блокировать Харьков с севера, но не имеет значительного успеха, при этом наносит ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре, чтобы запугать гражданского населения.

Продолжается бой за Изюм. Противник приводит понтонно-мостовые переправы через реки Северский Донец и Берека.

На Донецком направлении противник враг продолжает наступательные действия по направлениям Днепра и Запорожья с целью выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей. После неудачного наступления в Троицком районе, оккупанты пытаются восстановить наступление в направлении Запорожья и захватить город Мариуполь.

На Таврическом и Южном направлениях противник силами до 17 БТГр удерживает Херсон, Энергодар, Васильевку, осуществляет перегруппировку сил для дальнейшего наступления в направлении Запорожья. Силами трех БТГр взяты под контроль н.п. Пологи.

Из Черноморской и Азовской операционных зон ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, отметили в Генштабе.

В течение суток противник снизил темп наступательной операции, применяя преимущественно ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре. В ходе боев оккупанты продолжают нести значительные потери.

"Так, по имеющейся информации, 14 отдельная бригада специального назначения (Хабаровск) потеряла более 400 военнослужащих (уточняется), БТГр 25-й отдельной мотострелковой бригады (Луга) 6-й общевойсковой армии отведена на территорию РФ, в связи с потерей боеспособности", - говорится в сообщении.