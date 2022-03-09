Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни

На Поліському напрямку противник продовжує утримувати раніше зайняті рубежі і захоплені н.п., зокрема Бородянку, Копилів, Бучу, Демидів.

На напрямку з Димеру активних дій з боку окупантів не відзначено. У районі Прип'яті силами до двох БТГр ворог займає оборону. На напрямку з н.п. Бабинці, силами до п'яти БТГр, окупанти вели наступальні дії, але були зупинені та перейшли до оборони в районі Бучі.

В районі Бузова, силами до 4-х БТГр зі складу 36 загальновійськової армії (по дві БТГр зі складу 5-ї окремої танкової бригади і 37-ї окремої мотострілецької бригади), не зважаючи на понесені численні втрати, просунувся в район Ясногородки.

На Сіверському напрямку окупанти не залишають спроб захопити Чернігів. З району Глухова силами до п'яти БТГр зі складу 90 танкової дивізії та 4-х БТГр зі складу 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу ворог намагався вклинитися в оборону оперативного угруповання військ ЗСУ, але був зупинений.

Щоб забезпечити наступ у напрямку Козельця противник намагається навести і утримувати понтонно-мостову переправу.

На Слобожанському напрямку ворог не залишає спроб блокувати Харків з півночі, але не має значного успіху, при цьому завдає ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі, щоб залякати цивільного населення.

Триває бій за Ізюм. Противник приводить понтонно-мостові переправи через річки Сіверський Донець та Берека.

На Донецькому напрямку противник ворог продовжує наступальні дії за напрямками Дніпра і Запоріжжя з метою виходу на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Після невдалого наступу в Троїцькому районі, окупанти намагаються відновити наступ в напрямку Запоріжжя і захопити місто Маріуполь.

На Таврійському та південному напрямках противник силами до 17 БТГр утримує Херсон, Енергодар, Василівку, здійснює перегрупування сил для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя. Силами трьох БТГр взяті під контроль н.п. Пологи.

З Чорноморської та Азовської операційних зон очікується нанесення ударів по цивільних і військових об'єктах крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту і Каспійської флотилії, зазначили в Генштабі.

Протягом доби противник знизив темп наступальної операції, застосовуючи переважно ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі. В ході боїв окупанти продовжують зазнавати значних втрат.

"Так, за наявною інформацією, 14 окрема бригада спеціального призначення (Хабаровськ) втратила понад 400 військовослужбовців (уточнюється), БТГр 25-ї окремої мотострілецької бригади (Луга) 6-ї загальновійськової армії відведена на територію РФ, у зв’язку із втратою боєздатності", - йдеться в повідомленні.