Оперативная обстановка: в Генштабе рассказали, как прошел седьмой день войны с Россией

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о ситуации на фронтах и как прошли седьмые сутки отражения российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативную информацию от Генштаба ВСУ .

На седьмой день войны имеют место сдачи в плен групп российских военных. Также в армии РФ отмечаются отказы военнослужащих продолжать наступление вглубь территории Украины.

На Волыни украинские военные создали систему обороны. Ведется постоянное наблюдение за противником и его действиями вдоль границы Украины.

На приморском направлении подразделения ВСУ продолжают оборонительную операцию. Военные обезвредили десант, который попытался высадиться в Николаеве.

В Киевской области от оккупантов освобожден населенный пункт Макаров. Украинские защитники закрепились в городе.

В Киеве подразделения ВСУ и силы территориальной обороны усиливают оборону столицы Украины. На подступах к городу ведутся боевые действия. Украинские защитники удерживают занятные позиции и не позволяют врагу продвинуться вперед.

Воздушные силы ВСУ продолжают отражать нападения врага. С начала российского вторжения по территории Украины врагом выпущено более 180 ракет. Кроме военных объектов ударам подверглись жилые кварталы украинских городов и гражданская инфраструктура.

За текущие сутки около 30 боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Беларуси. Они наносили бомбовые удары по гражданскому населению.