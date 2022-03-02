ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оперативная обстановка: в Генштабе рассказали, как прошел седьмой день войны с Россией

Новина українською →
Киев, Среда 02 марта 2022 19:59
Оперативная обстановка: в Генштабе рассказали, как прошел седьмой день войны с Россией Фото: сводка от Генштаба ВСУ о седьмом дне войны с Россией (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о ситуации на фронтах и как прошли седьмые сутки отражения российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативную информацию от Генштаба ВСУ.

На седьмой день войны имеют место сдачи в плен групп российских военных. Также в армии РФ отмечаются отказы военнослужащих продолжать наступление вглубь территории Украины.

На Волыни украинские военные создали систему обороны. Ведется постоянное наблюдение за противником и его действиями вдоль границы Украины.

На приморском направлении подразделения ВСУ продолжают оборонительную операцию. Военные обезвредили десант, который попытался высадиться в Николаеве.

В Киевской области от оккупантов освобожден населенный пункт Макаров. Украинские защитники закрепились в городе.

В Киеве подразделения ВСУ и силы территориальной обороны усиливают оборону столицы Украины. На подступах к городу ведутся боевые действия. Украинские защитники удерживают занятные позиции и не позволяют врагу продвинуться вперед.

Воздушные силы ВСУ продолжают отражать нападения врага. С начала российского вторжения по территории Украины врагом выпущено более 180 ракет. Кроме военных объектов ударам подверглись жилые кварталы украинских городов и гражданская инфраструктура.

За текущие сутки около 30 боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Беларуси. Они наносили бомбовые удары по гражданскому населению.

Все подробности седьмого дня российской агрессии, о ситуации в городах и международной реакции - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины Генштаб ВСУ
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси