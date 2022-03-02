ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Оперативна обстановка: у Генштабі розповіли, як пройшов сьомий день війни з Росією

Новость на русском →
Київ, Середа 02 березня 2022 19:59
Оперативна обстановка: у Генштабі розповіли, як пройшов сьомий день війни з Росією Фото: зведення від Генштабу ЗСУ про сьомий день війни з Росією (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про ситуацію на фронтах і як пройшла сьома доба відбиття російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ.

На сьомий день війни мають місце здачі в полон груп російських військових. Також в армії РФ відзначаються відмови військовослужбовців продовжувати наступ вглиб території України.

На Волині українські військові створили систему оборони. Ведеться постійне спостереження за противником і його діями вздовж кордону України.

На Приморському напрямку підрозділи ЗСУ продовжують оборонну операцію. Військові знешкодили десант, який спробував висадитися в Миколаєві.

В Київській області від окупантів звільнено населений пункт Макарів. Українські захисники закріпилися в місті.

В Києві підрозділи ЗСУ та сили територіальної оборони посилюють оборону столиці України. На підступах до міста ведуться бойові дії. Українські захисники утримують цікаві позиції і не дозволяють ворогові просунутися вперед.

Повітряні сили ЗСУ продовжують відбивати напади ворога. З початку російського вторгнення територією України ворогом випущено понад 180 ракет. Крім військових об'єктів ударам піддалися житлові квартали українських міст і цивільна інфраструктура.

За поточну добу близько 30 бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Білорусі. Вони завдали бомбові удари по цивільному населенню.

Всі подробиці сьомого дня російської агресії, про ситуацію в містах і міжнародної реакції - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України Генштаб ВСУ
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі