Оперативна обстановка: у Генштабі розповіли, як пройшов сьомий день війни з Росією
У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про ситуацію на фронтах і як пройшла сьома доба відбиття російського вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ.
На сьомий день війни мають місце здачі в полон груп російських військових. Також в армії РФ відзначаються відмови військовослужбовців продовжувати наступ вглиб території України.
На Волині українські військові створили систему оборони. Ведеться постійне спостереження за противником і його діями вздовж кордону України.
На Приморському напрямку підрозділи ЗСУ продовжують оборонну операцію. Військові знешкодили десант, який спробував висадитися в Миколаєві.
В Київській області від окупантів звільнено населений пункт Макарів. Українські захисники закріпилися в місті.
В Києві підрозділи ЗСУ та сили територіальної оборони посилюють оборону столиці України. На підступах до міста ведуться бойові дії. Українські захисники утримують цікаві позиції і не дозволяють ворогові просунутися вперед.
Повітряні сили ЗСУ продовжують відбивати напади ворога. З початку російського вторгнення територією України ворогом випущено понад 180 ракет. Крім військових об'єктів ударам піддалися житлові квартали українських міст і цивільна інфраструктура.
За поточну добу близько 30 бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Білорусі. Вони завдали бомбові удари по цивільному населенню.
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