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"Опендатабот" вніс 9 підприємств "Метінвесту" до рейтингу бізнесів з бездоганною репутацією

Фото: одразу 9 підприємств "Метінвесту" потрапили до рейтингу бізнесів з бездоганною репутацією 
Автор: Сергей Новиков

"Опендатабот" опублікував перший індекс топових підприємств України, до якого потрапили найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією. До рейтингу потрапили відразу дев’ять підприємств групи"Метінвест" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Так, до першої редакції індексу потрапили: "Запоріжсталь" (№1), "Каметсталь" (№3) та "Запоріжкокс" (№7) у категорії "Переробна промисловість"; "Шахтоуправління Покровське" (№3), ЦГЗК (№7), Північний ГЗК (№8), ІнГЗК (№9) у категорії "Добувна промисловість"; Метінвест-СМЦ (№9) у категорії "Оптова торгівля", та керуюча компанія Метінвест Холдинг – №2 у категорії "Наукова та технічна діяльність". 

При складанні індексу були враховані як фінансові показники (фінансова звітність компаній за 2022 рік), так й ділова репутація бізнесів.

Зокрема, до переліку не потрапили вилучені підсанкційні компанії або ж бізнеси, що мають власників з Російської Федерації. Також в Індексі позначені компанії, пов'язані з публічними особами, депутатами або ж політиками, які зобов'язані декларувати свої прибутки. 

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни "Метінвест" спрямував на допомогу ЗСУ та українцям 4 млрд гривень.

З цієї суми понад 2 млрд грн - допомога бійцям в рамках "Сталевого фронту". За цей час компанія виготовила понад 100 тисяч бронежилетів, а також броньовані щити для 200 фронтових машин. Крім того, бійцям на передовій передали вже 212 сталевих бліндажів.

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Метинвестбизнес