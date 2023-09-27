"Опендатабот" внес 9 предприятий "Метинвеста" в рейтинг бизнесов с безупречной репутацией

Так, в первую редакцию индекса попали: "Запорожсталь" (№1), "Каметсталь" (№3) и "Запорожкокс" (№7) в категории "Перерабатывающая промышленность"; "Шахтоуправление Покровское" (№3), ЦГОК (№7), Северный ГОК (№8), ИнГОК (№9) в категории "Добывающая промышленность"; Метинвест-СМЦ (№9) в категории "Оптовая торговля" и управляющая компания Метинвест Холдинг - №2 в категории "Научная и техническая деятельность".

При составлении индекса были учтены как финансовые показатели (финансовая отчетность компаний за 2022 г.), так и деловая репутация бизнесов.

В частности, в перечень не попали изъятые подсанкционные компании или бизнесы, имеющие собственников из Российской Федерации. Также в Индексе обозначены компании, связанные с публичными лицами, депутатами или политиками, которые обязаны декларировать свои доходы.

Напомним, с начала полномасштабной войны "Метинвест" направил на помощь ВСУ и украинцам 4 млр . гривен.

Из этой суммы более 2 млрд грн - помощь бойцам в рамках "Стального фронта". За это время компания изготовила более 100 тысяч бронежилеты, а также бронированные щиты для 200 фронтовых машин. Кроме того, бойцам на передовой передали уже 212 стальных блиндажей.