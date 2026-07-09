OpenAI запускає GPT-5.6: ШІ-флагман виходить одразу у трьох версіях

Урядовий контроль та компроміс OpenAI

Примітно, що OpenAI планувала розгорнути GPT-5.6 ще наприкінці червня, проте реліз довелося заблокувати через новий указ президента Трампа про кібербезпеку у сфері ШІ.

Документ зобов'язує розробників добровільно надавати свої найпотужніші ШІ-моделі на урядову експертизу за 30 днів до їхнього публічного запуску. Через це спочатку доступ до GPT-5.6 мали лише декілька довірених держструктур США.

В OpenAI публічно заявляли, що такий тотальний контроль не повинен ставати постійною практикою, проте пішли на співпрацю, аби пришвидшити вихід продукту.Зрештою, компанії знадобилося менше місяця, щоб переконати Білий дім.

OpenAI відправила команду провідних технічних інженерів безпосередньо до Вашингтона.

Там, спільно з фахівцями Центру стандартів та інновацій ШІ при Міністерстві торгівлі США, вони провели додаткові стрес-тести та оперативно усунули всі занепокоєння уряду щодо безпеки моделі.

Три версії GPT-5.6

Нова лінійка моделей оптимізована під різні завдання та фінансові можливості користувачів і розробників:

Sol - найпотужніша безкомпромісна нейромережа в історії компанії. Вона орієнтована на складні обчислення та масштабні корпоративні завдання. Вартість становить 5 доларів за мільйон вхідних токенів і 30 доларів за мільйон вихідних.

Terra - збалансована модель для повсякденного використання. Розробники обіцяють, що її продуктивність тотожна попередній флагманській версії GPT-5.5.

Terra працює вдвічі дешевше: 2,5 долара за мільйон вхідних та 15 доларів за мільйон вихідних токенів.

Luna - ультрабюджетний і найдоступніший варіант у лінійці, призначений для швидких та масових операцій. Її ціна становить лише 1 долар за мільйон вхідних токенів та 6 доларів за вихідні.

Тиск на конкурентів з Anthropic

Під жорсткі обмеження нової політики Білого дому потрапила не лише OpenAI. Головний конкурент компанії - стартап Anthropic - раніше був змушений повністю заблокувати доступ до своєї передової кібербезпекової моделі Mythos та споживчої моделі Fable.

Уряд висунув жорстку вимогу: повністю виключити можливість використання цих технологій іноземними громадянами.

Після проходження аналогічних перевірок Anthropic також отримала зелене світло на розгортання ексклюзивної моделі Mythos 5. Найближчим часом компанія планує повернути на ринок і її публічну версію Fable 5.