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OpenAI створює лінійку ШІ-пристроїв: ChatGPT виходить за межі смартфона

10:03 03.08.2026 Пн
2 хв
Участь у розробці взяв колишній дизайнер Apple
aimg Ольга Завада
OpenAI виводить ChatGPT у реальний світ (фото: Pexels)

Після успіху ChatGPT компанія OpenAI готує запуск власних пристроїв зі штучним інтелектом. У компанії підтвердили, що працюють над цілою екосистемою гаджетів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Android Authority.

Нова ера пристроїв

Розробка власної апаратної лінійки в OpenAI вже давно перестала бути таємницею. Ще у 2024 році компанія об'єднала зусилля з Джоні Айвом - колишнім головним дизайнером Apple, який створив культовий вигляд iPhone та iPad.

Хоча чутки приписували компанії створення найрізноманітніших форм-факторів - від розумних ручок і колонок з екраном до бездротових навушників із вбудованим ChatGPT, - топи OpenAI наразі утримуються від конкретики.

Грег Брокман відмовився розкривати точний форм-фактор майбутніх девайсів, проте окреслив головні орієнтири:

ШІ як база: усі пристрої розробляються з нуля навколо мовних моделей OpenAI;

Практична користь: головна мета - створити девайси, які виправовуватимуть використання у рутинному повсякденні;

Автономність розробок: у компанії наголошують, що спираються виключно на власні інновації та "не зацікавлені у чужих комерційних таємницях".

Читайте більше: ChatGPT знає, як створити біологічну зброю? Експерти дали відповідь

Судовий конфлікт із Apple та терміни релізу

Коментуючи поточний судовий процес із компанією Apple, Брокман зазначив, що "OpenAI дотримується власної довгострокової дорожньої карти розвитку технологій і зосереджена на внутрішніх інноваціях."

За попередніми даними, девайс буде орієнтованим на голосовий інтерфейс і змінить підхід до використання екранів у повсякденному житті.

Основні характеристики пристрою:

Голос. Спілкування базуватиметься на надсучасній версії голосового режиму ChatGPT - GPT-Live, який вміє говорити та слухати одночасно, підлаштовуватись під темп розмови та миттєво обробляти інформацію;

Ефект живої істоти. Головною фішкою стануть механічні елементи корпусу, здатні самостійно рухатися. Це створюватиме відчуття, що пристрій живий, а не просто реагує на команди.

Гаджет буде проактивним: аналізуючи електронну пошту, повідомлення та щоденні звички, він навчиться заздалегідь передбачати потреби власника, керувати розумним домом і виступати персональним експертом у повсякденному житті.

Апаратні новинки від OpenAI можуть з'явитися у продажу вже незабаром. Директор із глобальних питань OpenAI Кріс Лехейн підтвердив, що презентація першого фізичного пристрою компанії запланована на другу половину 2026 року.

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