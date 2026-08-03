OpenAI створює лінійку ШІ-пристроїв: ChatGPT виходить за межі смартфона

Нова ера пристроїв

Розробка власної апаратної лінійки в OpenAI вже давно перестала бути таємницею. Ще у 2024 році компанія об'єднала зусилля з Джоні Айвом - колишнім головним дизайнером Apple, який створив культовий вигляд iPhone та iPad.

Хоча чутки приписували компанії створення найрізноманітніших форм-факторів - від розумних ручок і колонок з екраном до бездротових навушників із вбудованим ChatGPT, - топи OpenAI наразі утримуються від конкретики.

Грег Брокман відмовився розкривати точний форм-фактор майбутніх девайсів, проте окреслив головні орієнтири:

ШІ як база: усі пристрої розробляються з нуля навколо мовних моделей OpenAI;

Практична користь: головна мета - створити девайси, які виправовуватимуть використання у рутинному повсякденні;

Автономність розробок: у компанії наголошують, що спираються виключно на власні інновації та "не зацікавлені у чужих комерційних таємницях".

Судовий конфлікт із Apple та терміни релізу

Коментуючи поточний судовий процес із компанією Apple, Брокман зазначив, що "OpenAI дотримується власної довгострокової дорожньої карти розвитку технологій і зосереджена на внутрішніх інноваціях."

За попередніми даними, девайс буде орієнтованим на голосовий інтерфейс і змінить підхід до використання екранів у повсякденному житті.

Основні характеристики пристрою:

Голос. Спілкування базуватиметься на надсучасній версії голосового режиму ChatGPT - GPT-Live, який вміє говорити та слухати одночасно, підлаштовуватись під темп розмови та миттєво обробляти інформацію;

Ефект живої істоти. Головною фішкою стануть механічні елементи корпусу, здатні самостійно рухатися. Це створюватиме відчуття, що пристрій живий, а не просто реагує на команди.

Гаджет буде проактивним: аналізуючи електронну пошту, повідомлення та щоденні звички, він навчиться заздалегідь передбачати потреби власника, керувати розумним домом і виступати персональним експертом у повсякденному житті.

Апаратні новинки від OpenAI можуть з'явитися у продажу вже незабаром. Директор із глобальних питань OpenAI Кріс Лехейн підтвердив, що презентація першого фізичного пристрою компанії запланована на другу половину 2026 року.