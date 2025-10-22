OpenAI представила свій перший браузер із ChatGPT: як він працює та чи зможе замінити Chrome

Компанія OpenAI представила ChatGPT Atlas - новий веб-браузер, в основу якого вбудовано ChatGPT. Розробники називають проект кроком до створення "суперасистента", який не просто відповідає на запитання, а допомагає виконувати реальні завдання прямо в інтернеті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт OpenAI.
"ШІ дає нам рідкісний шанс переосмислити, як ми використовуємо інтернет. Ми додали пошук у ChatGPT, щоб користувачі могли отримувати актуальну інформацію з мережі, і це швидко стало однією з найзатребуваніших функцій", - зазначають в OpenAI.
Atlas дає змогу ChatGPT супроводжувати користувача по всьому інтернету - розуміти, над чим ви працюєте, допомагати прямо в поточному вікні та виконувати завдання без копіювання тексту і переходу між вкладками.
У браузер вбудована пам'ять ChatGPT, завдяки якій ШІ може враховувати деталі минулих діалогів і допомагати на основі вже відомих вам даних.
У міру роботи з браузером ChatGPT стає більш точним і корисним. Пам'ять браузера дає змогу ШІ запам'ятовувати контекст відвіданих сайтів і використовувати його під час майбутніх запитів. Наприклад, можна сказати: "Знайди всі вакансії, які я дивився минулого тижня, і підготуй короткий огляд тенденцій у сфері для співбесіди".
При цьому пам'ять повністю контролюється користувачем: її можна переглядати, архівувати або видаляти разом з історією браузера.
В Atlas з'явилася функція Agent Mode, яка дозволяє ChatGPT самостійно виконувати завдання, використовуючи контекст браузера. ШІ може проводити дослідження, аналізувати інформацію, автоматизувати процеси, планувати події і навіть бронювати зустрічі.
Agent Mode уже доступний у попередньому перегляді для користувачів ChatGPT Plus, Pro і Business.
Відсьогодні Atlas доступний користувачам на macOS (у версіях Free, Plus, Pro і Go). Також браузер запущено в бета-версії для Business, а найближчим часом з'явиться для Windows, iOS і Android.
Завантажити браузер можна на сайті chatgpt.com/atlas. Після встановлення можна увійти до свого акаунта ChatGPT та імпортувати закладки, паролі та історію з попереднього браузера.
Користувачі повністю керують тим, що ChatGPT бачить і запам'ятовує під час пошуку. Можна очистити окремі сторінки, всю історію або відкрити режим інкогніто, щоб тимчасово вийти з ChatGPT.
Якщо увімкнути пам'ять браузера, ChatGPT зможе використовувати контент для поліпшення відповідей - наприклад, створити список справ на основі останніх дій або продовжити підбір подарунків, виходячи з переглянутих товарів.
Ці дані не використовуються для навчання моделей за замовчуванням. Користувач може добровільно увімкнути параметр "увімкнути веб-контент для навчання" в налаштуваннях конфіденційності.
Крім того, в Atlas працюють батьківські налаштування: якщо в ChatGPT вони вже активовані, браузер автоматично успадкує ці обмеження. Батьки також можуть вимкнути пам'ять браузера або агентний режим.
OpenAI підкреслює, що під час розроблення агентного режиму питання безпеки стояло на першому місці. Щоб знизити ризики під час доступу до сайтів, де користувач уже авторизований, компанія впровадила низку обмежень:
OpenAI визнає, що навіть із заходами безпеки ризики залишаються.
ШІ може помилитися під час виконання завдань або зіткнутися зі шкідливими прихованими інструкціями на сайтах і в листах, які змушують його діяти не так, як задумано - наприклад, намагатися отримати дані з ваших акаунтів.
Компанія провела тисячі годин тестів і перевірок безпеки та впровадила механізми, які дають змогу швидко адаптувати захист до нових загроз.
Проте розробники рекомендують користувачам виважено підходити до того, які дані вони передають агенту, і використовувати "вихід з облікового запису" під час роботи з чутливою інформацією.
"Ми будемо постійно моніторити систему й усувати будь-які виявлені вразливості", - заявили в OpenAI.