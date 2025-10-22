OpenAI выпустила свой первый браузер с ChatGPT: как он работает и может ли заменить Chrome

Компания OpenAI представила ChatGPT Atlas - новый веб-браузер, в основу которого встроен ChatGPT. Разработчики называют проект шагом к созданию "суперассистента", который не просто отвечает на вопросы, а помогает выполнять реальные задачи прямо в интернете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт OpenAI.
"ИИ дает нам редкий шанс переосмыслить, как мы используем интернет. Мы добавили поиск в ChatGPT, чтобы пользователи могли получать актуальную информацию из сети, и это быстро стало одной из самых востребованных функций", - отмечают в OpenAI.
Atlas позволяет ChatGPT сопровождать пользователя по всему интернету - понимать, над чем вы работаете, помогать прямо в текущем окне и выполнять задачи без копирования текста и перехода между вкладками.
В браузер встроена память ChatGPT, благодаря которой ИИ может учитывать детали прошлых диалогов и помогать на основе уже известных вам данных.
По мере работы с браузером ChatGPT становится более точным и полезным. Память браузера позволяет ИИ запоминать контекст посещенных сайтов и использовать его при будущих запросах. Например, можно сказать: "Найди все вакансии, которые я смотрел на прошлой неделе, и подготовь краткий обзор тенденций по сфере для собеседования".
При этом память полностью контролируется пользователем: ее можно просматривать, архивировать или удалять вместе с историей браузера.
В Atlas появилась функция Agent Mode, которая позволяет ChatGPT самостоятельно выполнять задачи, используя контекст браузера. ИИ может проводить исследования, анализировать информацию, автоматизировать процессы, планировать события и даже бронировать встречи.
Agent Mode уже доступен в предпросмотре для пользователей ChatGPT Plus, Pro и Business.
С сегодняшнего дня Atlas доступен пользователям на macOS (в версиях Free, Plus, Pro и Go). Также браузер запущен в бета-версии для Business, а в ближайшее время появится для Windows, iOS и Android.
Загрузить браузер можно на сайте chatgpt.com/atlas. После установки можно войти в свой аккаунт ChatGPT и импортировать закладки, пароли и историю из предыдущего браузера.
Пользователи полностью управляют тем, что ChatGPT видит и запоминает во время поиска. Можно очистить отдельные страницы, всю историю или открыть режим инкогнито, чтобы временно выйти из ChatGPT.
Если включить память браузера, ChatGPT сможет использовать контент для улучшения ответов - например, создать список дел на основе последних действий или продолжить подбор подарков, исходя из просмотренных товаров.
Эти данные не используются для обучения моделей по умолчанию. Пользователь может добровольно включить параметр "включить веб-контент для обучения" в настройках конфиденциальности.
Кроме того, в Atlas работают родительские настройки: если в ChatGPT они уже активированы, браузер автоматически унаследует эти ограничения. Родители также могут отключить память браузера или агентный режим.
OpenAI подчеркивает, что при разработке агентного режима вопрос безопасности стоял на первом месте. Чтобы снизить риски при доступе к сайтам, где пользователь уже авторизован, компания внедрила ряд ограничений:
OpenAI признает, что даже с мерами безопасности риски остаются.
ИИ может ошибиться при выполнении задач или столкнуться с вредоносными скрытыми инструкциями на сайтах и в письмах, которые заставляют его действовать не так, как задумано - например, пытаться получить данные из ваших аккаунтов.
Компания провела тысячи часов тестов и проверок безопасности и внедрила механизмы, которые позволяют быстро адаптировать защиту к новым угрозам.
Тем не менее, разработчики рекомендуют пользователям взвешенно подходить к тому, какие данные они передают агенту, и использовать "выход из аккаунта" при работе с чувствительной информацией.
"Мы будем постоянно мониторить систему и устранять любые обнаруженные уязвимости", - заявили в OpenAI.