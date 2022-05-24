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ОПЕК для зерновых: Украина ведет переговоры о создании объединения стран-экспортеров

Новина українською →
Украина, Вторник 24 мая 2022 15:17
ОПЕК для зерновых: Украина ведет переговоры о создании объединения стран-экспортеров Фото: Украина предлагает создать ОПЕК для зерновых (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина предложила создать Организацию стран-экспортеров зерна. Советник министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире национального телемарафона рассказал, какие цели будет выполнять "ОПЕК для зерновых".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

"Мы хотим, чтобы основные мировые экспортеры зерновых - США, Канада, Бразилия, Аргентина, Украина, ЕС - объединились для защиты собственных интересов на мировом рынке", - сказал Дмитрасевич.

По его словам, нередко возникают ситуации, когда, например, Украина экспортирует очень много зерновых, но до нее действуют определенные заградительные меры на импорт продуктов переработки.

В таких условиях страны Организации стран-экспортеров зерна могли бы отвечать недружественным мерам запрета импорта совместно. И если члену Организации запрещали бы импорт в определенную страну, это считалось бы нарушением интересов всех, отметил Дмитрасевич.

Напомним, Украина в ООН заявила, что Россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности. Экспорт украинской продукции почти остановился из-за блокирования Россией портов на Черном море.

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