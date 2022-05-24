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ОПЕК для зернових: Україна веде переговори про створення об'єднання країн-експортерів

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Україна, Вівторок 24 травня 2022 15:17
ОПЕК для зернових: Україна веде переговори про створення об'єднання країн-експортерів Фото: Україна пропонує створити ОПЕК для зернових (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна запропонувала створити Організацію країн-експортерів зерна. Радник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі національного телемарафону розповів, які цілі виконуватиме "ОПЕК для зернових".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

"Ми хочемо, щоб основні світові експортери зернових - США, Канада, Бразилія, Аргентина, Україна, ЄС - об’єдналися для захисту власних інтересів на світовому ринку", - сказав Дмитрасевич.

За його словами, нерідко виникають ситуації, коли, наприклад, Україна експортує дуже багато зернових, але до неї діють певні загороджувальні заходи на імпорт продуктів переробки.

У таких умовах країни Організації країн-експортерів зерна могли б відповідати недружнім заходам заборони імпорту спільно. І якщо члену Організації забороняли б імпорт у певну країну, це вважалось би порушенням інтересів усіх, зазначив Дмитрасевич.

Нагадаємо, Україна в ООН заявила, що Росія, розв'язавши війну, завдала удару по глобальній продовольчій безпеці. Експорт української продукції майже зупинився через блокування Росією портів на Чорному морі.

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