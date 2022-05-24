ОПЕК для зернових: Україна веде переговори про створення об'єднання країн-експортерів

Україна запропонувала створити Організацію країн-експортерів зерна. Радник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі національного телемарафону розповів, які цілі виконуватиме "ОПЕК для зернових".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики .

"Ми хочемо, щоб основні світові експортери зернових - США, Канада, Бразилія, Аргентина, Україна, ЄС - об’єдналися для захисту власних інтересів на світовому ринку", - сказав Дмитрасевич.

За його словами, нерідко виникають ситуації, коли, наприклад, Україна експортує дуже багато зернових, але до неї діють певні загороджувальні заходи на імпорт продуктів переробки.

У таких умовах країни Організації країн-експортерів зерна могли б відповідати недружнім заходам заборони імпорту спільно. І якщо члену Організації забороняли б імпорт у певну країну, це вважалось би порушенням інтересів усіх, зазначив Дмитрасевич.