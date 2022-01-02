ОПЕК назвала влияние "Омикрона" на рынок нефти незначительным и временным

ОПЕК ожидает, что влияние варианта коронавируса "Омикрон" на рынок нефти будет незначительным и временным. Ситуация "открывает двери" для дальнейшего увеличения добычи, говорится в техническом отчете организации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Воздействие нового варианта, как ожидается, будет слабым и краткосрочным, поскольку мир станет лучше приспособлен для борьбы с COVID-19 и связанными с ним проблемами", - говорится в отчете.

Организация стран-экспортеров нефти соберется в понедельник, чтобы обсудить назначение нового генерального секретаря, который сменит Мохаммада Баркиндо из Нигерии.

Напомним, инвесторы ожидают встречи ОПЕК+ 4 января, на которой альянс решит, продолжать ли в феврале запланированное увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в день.

НБУ прогнозирует, что средняя цена нефти марки Brent составит в 2022 году 67 долларов за баррель.