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ОПЕК назвала вплив "Омікрону" на ринок нафти незначним і тимчасовим

Автор: Артур Родивилов

ОПЕК очікує, що вплив варіанту коронавірусу "Омікрон" на ринок нафти буде незначним і тимчасовим. Ситуація "відкриває двері" для подальшого збільшення видобутку, йдеться в технічному звіті організації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Організація країн-експортерів нафти збереться в понеділок, щоб обговорити призначення нового генерального секретаря, який змінить Мохаммада Баркіндо з Нігерії.

"Вплив нового варіанту, як очікується, буде слабким і короткостроковим, оскільки світ стане краще пристосований для боротьби з COVID-19 і пов'язаними з ним проблемами", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, інвестори очікують зустрічі ОПЕК + 4 січня, на якій альянс вирішить, чи продовжувати в лютому заплановане збільшення видобутку на 400 тис. барелів на день.

НБУ прогнозує, що середня ціна нафти марки Brent складе у 2022 році 67 доларів за барель.

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Нафта