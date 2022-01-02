ru ua
Пн, 03 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ОПЕК назвала влияние "Омикрона" на рынок нефти незначительным и временным

Новина українською →
Воскресенье 02 января 2022 23:34
ОПЕК назвала влияние "Омикрона" на рынок нефти незначительным и временным Фото: ОПЕК оценила влияние Омикрона на рынок нефти (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

ОПЕК ожидает, что влияние варианта коронавируса "Омикрон" на рынок нефти будет незначительным и временным. Ситуация "открывает двери" для дальнейшего увеличения добычи, говорится в техническом отчете организации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Организация стран-экспортеров нефти соберется в понедельник, чтобы обсудить назначение нового генерального секретаря, который сменит Мохаммада Баркиндо из Нигерии.

"Воздействие нового варианта, как ожидается, будет слабым и краткосрочным, поскольку мир станет лучше приспособлен для борьбы с COVID-19 и связанными с ним проблемами", - говорится в отчете.

Напомним, инвесторы ожидают встречи ОПЕК+ 4 января, на которой альянс решит, продолжать ли в феврале запланированное увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в день.

НБУ прогнозирует, что средняя цена нефти марки Brent составит в 2022 году 67 долларов за баррель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
После переговоров с Путиным. Зеленский и Байден созвонились: первые подробности
После переговоров с Путиным. Зеленский и Байден созвонились: первые подробности
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году