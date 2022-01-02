ru ua
Пн, 03 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ОПЕК назвала вплив "Омікрону" на ринок нафти незначним і тимчасовим

Новость на русском →
Неділя 02 січня 2022 23:34
ОПЕК назвала вплив "Омікрону" на ринок нафти незначним і тимчасовим Фото: ОПЕК оцінила вплив Омікрону на ринок нафти (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

ОПЕК очікує, що вплив варіанту коронавірусу "Омікрон" на ринок нафти буде незначним і тимчасовим. Ситуація "відкриває двері" для подальшого збільшення видобутку, йдеться в технічному звіті організації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Організація країн-експортерів нафти збереться в понеділок, щоб обговорити призначення нового генерального секретаря, який змінить Мохаммада Баркіндо з Нігерії.

"Вплив нового варіанту, як очікується, буде слабким і короткостроковим, оскільки світ стане краще пристосований для боротьби з COVID-19 і пов'язаними з ним проблемами", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, інвестори очікують зустрічі ОПЕК + 4 січня, на якій альянс вирішить, чи продовжувати в лютому заплановане збільшення видобутку на 400 тис. барелів на день.

НБУ прогнозує, що середня ціна нафти марки Brent складе у 2022 році 67 доларів за барель.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта
NEWS
Дощі, мокрий сніг та +11: погода на завтра
Дощі, мокрий сніг та +11: погода на завтра
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році