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ОПЕК может исключить Россию из сделки по добыче нефти, - WSJ

Фото: Россию могут исключить из сделки ОПЕК (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может исключить Россию из сделки по добыче. Поскольку европейское эмбарго подорвет ее способность добывать больше нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

Издание пишет, что некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти. Это означает, что российскую нефть на мировом рынке могут заместить Саудовская Аравия, ОАЭ и другие производители.

Россия является одним из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году она договорилась с ОПЕК и еще девятью странами о ежемесячном увеличении объемов добычи. Но из-за европейского эмбарго добыча в РФ упадет примерно на 8% в этом году.

По словам делегатов, до сих пор нет официального призыва в ОПЕК добывать больше нефти, чтобы компенсировать потенциальный дефицит. Но некоторые страны Персидского залива уже планируют увеличить добычу в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на нефть могут подняться выше 150 долларов за баррель в случае резкого сокращения экспорта российской нефти.

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