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ОПЕК може виключити Росію з угоди щодо видобутку нафти, - WSJ

Фото: Росію можуть виключити з угоди ОПЕК (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) може виключити Росію з угоди щодо видобутку. Оскільки європейське ембарго підірве її здатність видобувати більше нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

Видання пише, що деякі члени ОПЕК вивчають ідею припинення участі Росії в угоді з видобутку нафти. Це означає, що російську нафту на світовому ринку можуть замістити Саудівська Аравія, ОАЕ та інші виробники.

Росія є одним з трьох найбільших виробників нафти в світі, минулого року вона домовилася з ОПЕК та ще дев'ятьма країнами про щомісячне збільшення обсягів видобутку. Але через європейське ембарго видобуток в РФ впаде приблизно на 8% в цьому році.

За словами делегатів, досі немає офіційного заклику в ОПЕК видобувати більше нафти, щоб компенсувати потенційний дефіцит. Але деякі країни Перської затоки вже планують збільшити видобуток в найближчі кілька місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на нафту можуть піднятися вище 150 доларів за барель у разі різкого скорочення експорту російської нафти.

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Російська ФедераціяНафта