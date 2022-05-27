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Что будет с ценами на нефть в случае эмбарго против России: прогноз Bank of America

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Вашингтон, Пятница 27 мая 2022 15:48
Что будет с ценами на нефть в случае эмбарго против России: прогноз Bank of America Фото: цены на нефть вырастут до 150 долларов в случае эмбарго против России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть марки Brent могут подняться выше 150 долларов за баррель. Это произойдет в случае резкого сокращения экспорта российской нефти, прогнозирует Bank of America (BofA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Поскольку сейчас мы видим нашу цель в 120 долларов за баррель Brent, мы полагаем, что резкое сокращение экспорта российской нефти может… подтолкнуть Brent значительно выше 150 долларов за баррель", - говорится в аналитической записке банка.

Цены на нефть выросли после вторжения России в Украину, и в настоящее время находятся чуть ниже уровня 120 долларов за баррель. Европейская комиссия предложила ввести нефтяное эмбарго в отношении России, хотя переговоры пока не привели к прорыву, поскольку Венгрия наложила вето на этот шаг.

BofA прогнозирует средние цены на нефть марки Brent на уровне 104,48 долларов за баррель в 2022 году и 100 долларов за баррель в 2023 году.

Аналитики не прогнозируют восстановления спроса на нефть до уровней, существовавших до пандемии COVID-19, в 2022 году, поскольку проблемы с поставками сохраняются.

"Повышение цен на нефть на 30 долларов за баррель в этом году, вызванное предложением, сократило спрос на 1,5 млн баррелей в сутки, предотвратив восстановление до уровней, существовавших до пандемии COVID-19", - заявили аналитики банка.

Они также заявили, что в следующем году спрос на нефть может приблизиться к докризисному уровню, если добыча нефти в России будет поддерживаться на уровне около 10 млн баррелей в сутки, а поставки ОПЕК+ увеличатся.

Цены на нефть продемонстрировали рост в пятницу, 27 мая, чему способствовала перспектива жесткого рынка из-за роста потребления бензина в США летом и возможность запрета ЕС на российскую нефть.

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