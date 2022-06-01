Опасный прецедент. Кулеба объяснил, что не так с шестым пакетом санкций ЕС

Главное слабое место шестого пакета санкций состоит в том, что в новых ограничениях есть исключения для определенных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе телемарафона .

"Решение (по шестому пакету санкций - ред.) есть и это очень хорошо. Опасный прецедент в том, что это решение создало отдельный режим для стран, получающих нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба". Это - Венгрия, Чехия, Словакия. Опасность в том, что теперь обсуждая какие-либо санкции создается прецедент, когда для определенных стран есть отдельный режим", - подчеркнул глава дипломатического ведомства.

По словам Кулебы, такие условия введения новых ограничений нарушают стопроцентное единство всего Европейского союза. Поэтому в будущем нужно будет работать над тем, чтобы в седьмом пакете санкций против РФ не было подобных исключений.