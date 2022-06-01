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Небезпечний прецедент. Кулеба пояснив, що не так з шостим пакетом санкцій ЄС

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Головне слабке місце шостого пакету санкцій полягає у тому, що в нових обмеженнях є виключення для певних країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час телемарафону.

"Рішення (щодо шостого пакету санкцій - ред.) є і це надзвичайно добре. Небезпечний прецедент в тому, що це рішення створило окремий режим для країн, які отримують нафту по південній гілці нафтопроводу "Дружба". Це - Угорщина, Чехія, Словаччина. Небезпека в тому, що тепер обговорюючи будь-які санкції створюється прецедент, коли для певних країн є окремий режим", - підкреслив голова дипломатичного відомства.

За словами Кулеби, такі умови введення нових обмежень порушують стовідсоткову єдність всього Європейського союзу. Тому в майбутньому потрібно буде працювати над тим, щоб у сьомому пакеті санкцій проти РФ не було подібних виключень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що голови держав і урядів ЄС погодили введення ембарго в новому пакеті санкцій проти РФ. Обмеження стосуватимуться імпорту двох третіх російської нафти.

Також ми писали, що ембарго ЄС на імпорт російської нафти не торкнеться Угорщини. Угода досягнута.

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