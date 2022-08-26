Небезпека зберігається. Шторм змусив Росію зменшити кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі

Штормова погода у Чорному морі змусила окупантів скоротити число ракетоносіїв до двох - надводного та підводного. Проте, небезпека ударів по українських містах зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Військові зазначили, що водночас кількість "Калібрів" ворога зменшилася до 12.

"Тим не менш, і ракетна загроза, і мінна небезпека не втрачають актуальності", - наголосили в ОК "Південь".

Там закликали громадян не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу, бути пильними, розсудливими та не випробовувати долю у заборонених для відвідування місцях.