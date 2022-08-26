Небезпека зберігається. Шторм змусив Росію зменшити кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі
Штормова погода у Чорному морі змусила окупантів скоротити число ракетоносіїв до двох - надводного та підводного. Проте, небезпека ударів по українських містах зберігається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Військові зазначили, що водночас кількість "Калібрів" ворога зменшилася до 12.
"Тим не менш, і ракетна загроза, і мінна небезпека не втрачають актуальності", - наголосили в ОК "Південь".
Там закликали громадян не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу, бути пильними, розсудливими та не випробовувати долю у заборонених для відвідування місцях.
Нагадаємо, в Одесі увечері 25 серпня було чутно звук вибуху. Однак у місті та області не оголошували повітряну тривогу.
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