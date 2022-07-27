Опасность ракетных ударов. Россия держит в Черном море три носителя "Калибров"

Российские оккупанты вывели три боевых корабля с крылатыми ракетами "Калибр" в Черное море. Следовательно, опасность ракетных ударов по украинским городам возросла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

"По состоянию на 27 июля на боевом дежурстве врага находятся 3 вражеских носителя крылатых ракет "Калибр" в Черном море", - отметили в ВМС.

В то же время 7 российских кораблей и катеров продолжают контролировать коммуникации в Азовском море и 5 носителей "Калибров" оккупантов находятся в Средиземном море.

Роси нарушает Международную конвенцию

В Военно-Морских силах ВСУ также рассказали, что проход Керчь-Еникальским проливом в интересах РФ к Азовскому морю совершили 34 судна, а 12 - двигались из пролива Босфор.

Еще 32 судна прошли от пролива Босфор до Черного моря, а 10 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS) отключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", - добавили украинские военные.