Опасность на дорогах: киевлянам сделали важное предупреждение

В среду, 24 ноября, в Киеве и области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о гололеде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Утром 24 ноября в Киеве и области на дорогах гололедица (I уровень опасности). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 23 ноября в Киеве выпал первый снег. Ухудшение погоды в столице привело к образованию пробок на главных магистралях.
Вечером 23 ноября поступило более 25 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).