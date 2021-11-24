Небезпека на дорогах: киянам зробили важливе попередження

У середу, 24 листопада, в Києві та області очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про ожеледицю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Вранці 24 листопада в Києві та області на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться в повідомленні відомства.
Нагадаємо, 23 листопада в Києві випав перший сніг. Погіршення погоди в столиці призвело до утворення заторів на головних магістралях.
Увечері 23 листопада надійшло більше 25 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди (ДТП).