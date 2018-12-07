Опасное количество кораблей РФ в Черном море может угрожать странам НАТО, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

В частности, российский флот представляет угрозу для Румынии, Турции и Болгарии

Президент Украины Петр Порошенко в своей в статье для The New York Times отметил, что Россия в Черном море разместила опасное количество кораблей и это может представлять угрозу для стран НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу президента.

В чстности, речь идет о трех странах, которые являются членами Альянса - Румынии, Турции и Болгарии.

"Эти последние события напрямую влияют на безопасность всего НАТО. В настоящее время Россия имеет угрожающее количество кораблей в Черном море, что означает, что это может угрожать членам НАТО - Румынии, Болгарии и Турции. И это может быть только началом", - написал Порошенко.

Он также обратил внимание на значительное присутствие РФ в Балтийском море и систематические инциденты с российской военной авиацией.

"Недавно российские бойцы были перехвачены не впервые над Балтийским регионом и не подали плана полетов. Кто может гарантировать, что это не репетиция патрулирования над пресловутым газопроводом "Северный поток-2", который строится Россией через Балтийское море, чтобы бросить вызов Европе?", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, Порошенко в статье для The New York Times призвал мировое сообщество ответить президенту России Владимиру Путину на агрессию в Азовском море новыми санкциями против РФ.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас хочет обсудить предложение расширения миссии ОБСЕ на Азовское море.