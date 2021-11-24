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Опасения по вторжению России в Украину усиливаются, - глава МИД Эстонии

Автор: Иванна Шовкун

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что опасения относительно планов президента РФ Владимира Путина по вторжению в Украину, усиливаются. По ее словам, для эстонской стороны важно, чтобы конфликт в Украине не обострился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Для нас важно, чтобы не было дополнительной эскалации военного конфликта, который мы наблюдаем в Украине уже восемь лет", - сказала чиновница.

Она также добавила, что необходимо поддерживать независимость и территориальную целостность украинского государства.

Кроме того, глава МИД подчеркнула, что Украине не хватает гарантий безопасности НАТО, членом которой является Эстония.

Напомним, агрессия со стороны войск Российской Федерации рядом с границей Украины имеет разную интенсивность с начала военной агрессии. В то же время страна должна всегда быть в боевой готовности, чтобы дать отпор.

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